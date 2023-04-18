Может ли снятый с военного учета мужчина выехать за границу: объяснение адвоката

В Украине адвокаты обратили внимание на важную ситуацию, связанную с запретом выезда военнообязанных мужчин за границу.

Он отметил, что решение Верховного суда Украины поддерживает решение апелляционного суда о том, что снятие с военного учета не дает разрешения на выезд из Украины. Это постановление было издано 9 марта 2023 года.

Об этом в своем видео рассказал адвокат Тарас Никифорчук.

Адвокат пояснил, что для выезда за границу военнообязанным мужчинам требуется не только паспорт гражданина Украины, а также военный билет с отметкой об исключении из военного учета в соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" .

Это означает, что если лицо было ранее осуждено за тяжкое преступление и снято с военного учета, оно не может быть призвано на службу в Вооруженных Силах Украины и не может получить разрешение на выезд из страны.

Адвокат отметил, что существует четкий перечень лиц, которые могут получить разрешение на выезд из Украины, и это делается для того, чтобы военнообязанных мужчин не выпускали из страны, даже если у них есть отсрочка, например, как студенты или преподаватели.

Адвокат призвал внимательно следить за законодательством и тщательно проверять условия выезда за границу для военнообязанных мужчин.

Напомним, что на границе до Польши на Львовщине застряли сотни фур, очередь растянулась на 20 километров.

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