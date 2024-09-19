Может ли ТЦК вручить повестку родственникам военнообязанного: адвокат рассказала о последствиях

Иногда встречаются случаи, когда уполномоченные лица вручают повестку с вызовом в ТЦК не лично военнообязанному, а его родственникам или сожителям. Такой способ уведомления о необходимости явки в ТЦК является нарушением законодательства. Поэтому повестка не имеет юридической силы, а невыполнение указанных там требований не может повлечь за собой наложение штрафа или какую-либо другую ответственность.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в интервью "РБК-Украина".

Екатерина Анищенко напомнила, что вручать повестки могут:

представители ТЦК;

уполномоченные представители органов местной власти и местного самоуправления;

председателя объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК);

уполномоченные лица по месту работы военнообязанного.

"Бывает, что такое сообщение о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК для выполнения военных законов вручают родителям мужа. Но такой документ не влечет никаких юридических последствий, пока сам человек не распишется в получении повестки… Так что говорить, что там стоит конкретная дата и соответственно уже начался отсчет для штрафных санкций, – однозначно нет. Если случается такая ситуация, то это уже будет нарушение прав", – отметила юрист.

Она подчеркнула, что по закону вручить повестку можно только двумя способами:

лично в руки военнообязанному;

почтовім отправлением.

Относительно отправлений повесток средствами почтовой связи, Екатерина Анищенко отметила, что пока не сталкивалась на практике со случаями наложения штрафов за их игнорирование.

"Еще нет, и также не слышала от коллег. Такая практика будет распространена, но не так скоро, как некоторые ожидают… Пока такой массовой практики нет. Но я думаю, это вопрос времени, когда таким путем начнут посылать повестки более активно", – заметила адвокат.

Напомним, адвокат Владимир Кишеня пояснил, что повестка по почте будет считаться врученной даже в случае, если адресат ее не получил. Также он подчеркнул, что повестку невозможно обжаловать.

Читайте также: