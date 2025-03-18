Может ли Трамп передать порт Одессы под контроль России: ответ СНБО

Сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин обсудят, что может потерять Украину после завершения войны. В частности, по информации источников СМИ, американский лидер может рассматривать варианты по Одесскому порту, которые могут удовлетворить российского руководителя.

Об этом сообщает NYT.

"Я думаю, что мы будем говорить о земле, это много земли. Значительно иначе, чем было до войны. Это большой вопрос, но я думаю, что мы уже многое обсуждали с обеих сторон", — заявил Трамп.

Трамп был осторожен комментируя, какие части украинской территории он обсуждал. Неизвестно, пытался ли он ограничить амбиции Путина. Администрация Трампа уже четко дала понять, что ожидает оставить контроль России над территориями, которыми уже управляют ее войска, примерно 20 процентов территории Украины.

"Но помощники президента Украины Владимира Зеленского в прошлом месяце заявили, что они обеспокоены тем, что господин Трамп может удовлетворить другие желания г-на Путина по отношению к некоторым частям Украины, возможно, включая критически важный Одесский порт", — говорится в материале.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтс ожидает, что переговоры с Россией будут прагматическими, и он отклонил любую дискуссию о том, получает ли Россия вознаграждение за свою агрессию.

Реакция СНБО

По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, в статье NYT речь не идет о том, что Трамп может согласиться передать порт Одессы под контроль РФ.

"Никто и не может передать России никакой порт. Более того, в статье говорится, что неназванные "украинские чиновники" переживают, что во время диалога США и РФ могут "рассматриваться территориальные претензии Путина, возможно, с портом Одесса". Опять какие-то неизвестные источники, инсайды, хайп.

Такого, как и говорил, много и будет дальше тоже немало.

"Но с реальностью такие вбросы преимущественно не имеют ничего общего", — подчеркнул он.

Напомним, реальная информация о переговорах по окончании войны появится позже. Она будет более конкретной, чем та, которая используется сейчас для медийного хайпа.

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