Польша сообщила о своей позиции
Польша поддерживает право Украины использовать предоставленное Варшавой оружие для ударов по целям на территории РФ. Киев не должен иметь никаких ограничений.
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезары Томчик в эфире Radio Zet.
На вопрос о том, обсуждались ли какие-либо ограничения в применении ВСУ польского оружия, например, в нанесении ударов по территории РФ, чиновник сказал: "Польское оружие, которое мы предоставляем Украине, не имеет таких ограничений".
По его словам, сейчас агрессорка Россия "делает то, что хочет". В то же время, отмечает представитель польского МИД, "Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами".
"Это должно прекратиться. Польская позиция четкая: Украина должна иметь возможность воевать тем оборудованием, которое она получает, у Польши нет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было", — подчеркнул Томчик. .
Представитель МИД Польши говорит, что украинцы могут воевать так, как они хотят. Что больше — они имеют право защищаться, потому что "Украина подверглась жестокому нападению со стороны России".
"В свою очередь мы являемся страной, которая решила ей в этом помогать. Я считаю, что остальные западные союзники так же должны снять подобные ограничения", — высказался Томчик.
Напомним, в России устроили истерику из-за слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна бить по территории страны-агрессорки западным оружием. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы таким образом Альянс "повышает градус эскалации" и "заиграется в военной риторике".
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