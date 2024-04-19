Может ли Украина перехватить инициативу на поле боя: оценка вице-адмирала США

Украина способна перехватить инициативу в войне с Россией при предоставлении необходимой финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Украина нуждается в финансовой поддержке от Соединенных Штатов Америки, чтобы продолжать борьбу с российской агрессией.

Об этом рассказал вице-адмирал США в отставке Майк Лефевер в комментарии РБК-Украина.

На вопрос, способна ли Украина перехватить инициативу в войне, Лефевер ответил: "Да, я верю в это". В частности, он отметил решительность, стойкость и гордость украинцев.

"И поэтому я думаю, что предоставление Украине этого пакета помощи так важно, чтобы у нее была хотя бы возможность и средства, чтобы продолжать бой. За последние два года мы увидели твердость украинцев, но это утомительно, долгая война очень утомительна. Поэтому важно иметь возможность предоставить им (украинцам — ред.) необходимые ресурсы, чтобы создать условия, при которых они могут бороться", — подчеркнул вице-адмирал США.

Напомним, законопроект о помощи для Украины будет вынесен на окончательное голосование в Палате представителей США уже 20 апреля. Спикер Майк Джонсон направил членам Палаты представителей сообщение, в котором отметил, что в течение 17 апреля будут опубликованы тексты законопроектов, финансирующих интересы национальной безопасности США и союзников в Украине, Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе.

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