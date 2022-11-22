Может ли Украина победить Черноморский флот Российской Федерации: Жданов ответил

Военный эксперт Олег Жданов ответил, может ли Украина победить Черноморский флот Российской Федерации.

"Во-первых, мы уже его победили. Рекомендую открыть "Википедию", только нашу, украинскую, там уже появилась статья о потерях Черноморского флота России в этой войне. И я скажу, что мы нанесли сокрушительное поражение Черноморскому флоту РФ. Это – первое. Второе – мы загнали этот флот и максимально прижали к российскому берегу, они сейчас находятся на траверсе между Новороссийском и где-то Ялтой Из-под Ялты они не вылезают. Они боятся попасть в зону поражения наших противокорабельных комплексов типа "Нептун" и "Гарпун". Это британский и украинский комплекс", — сказал Жданов в видеоблоге на канале YouTube.

Эксперт отмечает, что российские власти боятся признаться своему народу, что крейсер "Москва" был потоплен двумя ракетами "Нептун" украинского производства. Также Кремль опасается сказать, где экипаж этого корабля.

"Я уже не говорю об остальных. Там 17 плавсредств, из них большая часть – это боевые корабли:эсминцы, большие десантные корабли, кстати, их уже два потоплено. Так что мы уже его победили (Черноморский флот РФ – Ред.)", – отмечает он.

По словам Жданова, российские корабли, которые решатся выйти в акваторию Черного моря для нанесения ракетных ударов по территории Украины, может ожидать такая же участь, как и крейсер "Москва".

"Пусть попытаются подойти на дистанцию пуска торпед, и они сразу же попадут в зону поражения наших береговых ракетных комплексов. Так что вопрос победы Черноморского флота Российской Федерации уже закрыт. Флот прячется на задворках, жмется у Новороссийска. Да, они могут выходить в акваторию Черного моря, где мы их не достаем, и выпускать ракеты "Калибры", тут этого не отнимешь. Но как я понимаю, наши дроны, которые себя проявили, радиус действия которых где-то 400 километров, а если их в одном направлении пускать, то 800 километров, так что может так случиться, что когда очередные корабли, которые выйдут в нейтральные воды для нанисения ракетного удара по Украине, могут встретить там наши морские дроны, и не выпустят ракеты "Калибр", потому что пойдут в гости к крейсеру "Москва", — резюмировал Жданов.

Украинские Силы обороны потопили гордость РФ - крейсер "Москва"

Напомним, на крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море.

Впрочем, в Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер затонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

В июне, по данным Главного управления разведки Украины, стало известно, что Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва". Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на крейсере родственниках. 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, считаются пропавшими без вести.

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