Может ли Украина получить приглашение на вступление в НАТО в этом году: объяснил немецкий эксперт

Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на саммите Альянса.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) доктор Штефан Мастер.

"Я не думаю, что это произойдет на саммите НАТО в этом году. Мы также должны понимать, что не только Олаф Шольц осторожен в этом отношении, но и президент США Байден. Они во многом соглашаются. Они тоже очень тесно координируют друг друга. Байден не будет поднимать тему интеграции Украины в НАТО до президентских выборов в США. Он знает, что в американском обществе это также не решено. Трамп может сыграть на этом", — подчеркнул Штефан Мастер.

По его словам, президент США очень осторожен в обсуждении вопроса вступления Украины в НАТО. Поэтому сам Мастер "скептически относится к любому дальнейшему процессу на эту тему в этом году".

Напомним, что события на фронте в Украине будут зависеть и от того, насколько Запад действительно хочет увеличить производство оружия в этом году.

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