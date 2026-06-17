Может ли Украина устроить блекаут в Москве зимой: эксперт оценил перспективу

Москва / © Associated Press

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Уже этой осенью и зимой Украина может наносить эффективные удары по энергетической инфраструктуре России, что может завершиться для россиян блекаутом. В частности, последствия будут ждать жителей Москвы и области.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире телеканала «Эспрессо».

Эксперт прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о сложной зиме для РФ.

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Коваленко утверждает, что российская энергосистема уязвима, в частности из-за ограниченных возможностей обеспечения резервного питания. В отличие от Украины, где активно используют генераторы, у России нет достаточного уровня такой поддержки. Более того, даже помощь Китаю не способна полностью решить проблему.

Коваленко также обратил внимание на слабость российской противовоздушной обороны, которая, по его словам, неэффективно противодействует малогабаритным целям на низких высотах.

Он добавил, что Украина увеличивает возможности применения ударных средств. Речь идет не только о дронах, количество которых, по оценкам даже российских источников, уже превышает показатели РФ, но и крылатые и баллистические ракеты.

Эксперт подчеркнул, что поражение энергетических узлов в районе Москвы может иметь критические последствия для функционирования региона. Если такие объекты потеряют работоспособность хотя бы наполовину, это способно повлечь за собой серьезный кризис.

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«Поэтому я не удивлюсь, если Путин на 9 мая пытался как-то намекать на разрешение проведения парада на Красной площади, то теперь будет намекать, чтобы ему не выключили свет во время его поздравления россиян с Новым годом. Вполне реально, что мы можем отключить от электроснабжения Москву и Московскую область уже этой зимой — на рубеже 2026–2027 годов», — отметил Коваленко.

Ранее Зеленский заявил, что Путин должен согласиться на переговоры в ближайшую зиму, иначе Россию могут ожидать серьезные последствия. По его словам, встречу можно провести в третьей стране — в частности, рассматриваются Швейцария, Турция, США или государства Ближнего Востока. Зеленский подчеркнул, что Украина уже пережила сложную зиму и не хочет повторения такого сценария. В то же время, он предупредил, что для России следующий период также может быть тяжелым.

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