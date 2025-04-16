Может ли Украина восстановить ядерное оружие: экс-министр ядерной безопасности объяснил

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Ядерное оружие могло бы стать одной из самых действенных гарантий безопасности для Украины. Однако его производство является сложным процессом. Еще одним важным фактором является реакция международного сообщества.

Так может ли Украина восстановить свой ядерный арсенал, рассказал первый глава делегации по ядерному разоружению, бывший нардеп и министр, автор исследования «История ядерного разоружения Украины» Юрий Костенко «24 каналу».

По мнению Костенко, самый простой, действенный и безопасный для Украины способ получить ядерное оружие — если бы США согласились, например, из Бельгии, которая далеко от России, переместить ядерное вооружение на территорию нашей страны.

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Однако администрации и Байдена, и Трампа исключают такой вариант. Пока в Украине идет война, они не хотят обострять отношения с Россией.

Может ли Украина сама создать ядерное оружие

Костенко считает, что у Украины есть возможность разработать собственную ядерную программу. По его словам, в Чернобыле есть реакторы для наработки плутония — одного из элементов ядерного оружия. Отработанное ядерное топливо из ЧАЭС также хранится на территории Украины.

«Это нужно для начальной фазы производства ядерного оружия, но у нас нет центрифуг и химических комплексов для извлечения плутония из отработанного ядерного топлива. А это очень ценные технологии, которые не приобретешь так просто на мировых рынках», — объяснил бывший народный депутат.

По его мнению, основная проблема — деньги, которые США не дадут Украине на производство, потому что хотят вместе с Россией быть монополистом на этом рынке.

Кроме того, экс-нардеп отмечает, что в условиях войны, когда Украина регулярно подвергается атакам вражеских дронов и ракет, размещение соответствующего производства даже под землей опасно. Также взрывное устройство нужно где-то опробовать, а в Украине нет полигонов.

Самая главная проблема

Костенко не исключает, что если Россия получит подтверждение, что Украина хочет вернуться к ядерному статусу, Путин направит всю свою армаду, в том числе ядерную, на нашу страну.

«Это будет страшная вещь, мы просто не выдержим», — считает бывший политик.

Поэтому Костенко считает, что на сегодняшний день в Украине нереально создать собственное ядерное оружие.

Еще один вариант

Экс-нардеп считает, что Украина может стать частью европейской ядерной программы.

«Когда Евросоюз говорит про ядерный зонтик, который ему нужен, то многие страны готовы обеспечить финансирование этого проекта. Если он будет разрабатываться, то место Украины в нем может быть определяющим, учитывая наличие у нас определенных компонентов и лучших в мире технологий производства. Украина может принять участие в такой ядерной программе в совокупности с другими странами. Она может быть в пуле ядерных стран, входящих в общеевропейскую систему безопасности, которая сейчас активно обсуждается и формируется», — сказал Юрий Костенко.

Ранее издание NYT сообщало, что Россия была готова применить ядерное оружие осенью 2022 года.