Может ли Украина вызвать блэкаут в Москве: эксперт объяснил

Блэкаут / © ТСН.ua

Украина может сделать блэкаут в Москве. Но это не стоит израсходованных ресурсов.

Об этом заявил офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире телеканала "КИЕВ24".

«Очевидно, что заявления президента были направлены в целях психологического давления на население. Это нужны работы», — утверждает он.

По мнению специалиста, российская ПВО вряд ли справится с налетом 700 дронов. Но, несмотря на реальные возможности для блэкаута в Москве, считает Ткачук, такая операция будет стоить нам слишком много ресурсов.

Как утверждает Ткачук, следует сосредоточиться на ударах по военной логистике и объектам на территории России.

Ранее эксперт сказал, что потенциальный блекаут в Москве не изменит ход войны . Более того, разговоры об отключении света в российской столице в осенне-зимний период преждевременны и бессмысленны. Речь идет о попытках запугать агрессора словом, а не в реальности.

«Сначала нужно действовать, а потом уже информировать, а не наоборот. Лучше меньше говорить и больше делать», — отметил эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия XXI».

Он также уверяет: если блекаут в Москве и произойдет, это не заставит россиян изменить отношение к войне.