- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 1 мин
Может ли Украина вызвать блэкаут в Москве: эксперт объяснил
В России отключают электроэнергию, в частности существенно страдает Белгород.
Украина может сделать блэкаут в Москве. Но это не стоит израсходованных ресурсов.
Об этом заявил офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире телеканала "КИЕВ24".
«Очевидно, что заявления президента были направлены в целях психологического давления на население. Это нужны работы», — утверждает он.
По мнению специалиста, российская ПВО вряд ли справится с налетом 700 дронов. Но, несмотря на реальные возможности для блэкаута в Москве, считает Ткачук, такая операция будет стоить нам слишком много ресурсов.
Как утверждает Ткачук, следует сосредоточиться на ударах по военной логистике и объектам на территории России.
Ранее эксперт сказал, что потенциальный блекаут в Москве не изменит ход войны . Более того, разговоры об отключении света в российской столице в осенне-зимний период преждевременны и бессмысленны. Речь идет о попытках запугать агрессора словом, а не в реальности.
«Сначала нужно действовать, а потом уже информировать, а не наоборот. Лучше меньше говорить и больше делать», — отметил эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия XXI».
Он также уверяет: если блекаут в Москве и произойдет, это не заставит россиян изменить отношение к войне.