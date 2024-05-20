Может ли в ТЦК с военнообязанным зайти жена, мама или адвокат – ответ юристки

Юрист призывает не осуждать мужчин, пришедших в ТЦК с женой или мамой, хотя признает, что не поощряет такие действия.

Юристка Надежда Шуляк, могут ли военнообязанные взять с собой в ТЦК "группу поддержки" и разрешат ли родственникам или адвокату зайти с призывником в помещение военкомата.

Об этом пишут Новости.LIVE.

По ее словам, иногда заходить вместе позволяют, иногда нет – все зависит от руководства ТЦК.

"Это очень интересный и болезненный вопрос для адвокатов. Я не буду говорить обо всех ТЦК по Украине. Но я сталкивалась с ситуациями, когда меня как адвоката, оказывающего правовую помощь и предоставившего все документы о подтверждении моих полномочий, не допускают зайти в ТЦК вместе с клиентом. Я не собиралась принимать участие в прохождении ВВК или вмешиваться в процедуру. Я предлагала клиенту быть рядом с ним и смотреть, что ему дают подписывать", – рассказывает правозащитница.

Юрист призывает не осуждать мужчин, пришедших в ТЦК с женой или мамой.

"Здесь люди бывают разные. Я бы не стала шутить над тем, кто приходит с женой или с группой поддержки. Я не поощряю, но это больше психоэмоциональная поддержка", – отметила Надежда Шуляк.

Ранее адвокат рассказал, что схватить штраф можно даже после добровольного посещения ТЦК.

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