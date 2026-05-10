ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Может ли военный после СЗЧ вернуться в часть, в которую хочет: алгоритм действий

В ТЦК объяснили, как военному после СЗЧ попасть в желаемую часть, и почему «отношение» не всегда поможет.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Проблема СЗЧ в армии

Проблема СЗЧ в армии

Военнослужащие, которые планируют вернуться в армию после самовольного ухода из части (СЗЧ), действительно имеют возможность попасть в то подразделение, в которое хотят.

Как это сделать, – рассказывает Черновицкий областной ТЦК и СП.

Согласно алгоритму перемещения (назначения) военнослужащих ВСУ, рекомендательные письма от боевых бригад, требующие пополнения личным составом, по-прежнему принимаются и учитываются.

В то же время командиры батальонов резерва, куда отправляют военных после СЗЧ, во время перевода могут не учесть рекомендательные письма от воинских частей обеспечения и направить таких военных в воинские части приоритетного комплектования.

«Общая система комплектования ВСУ построена таким образом, что в первую очередь доукомплектовываются военные части боевого состава», — отметили в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время к приоритетному комплектованию относятся преимущественно штурмовые войска и пехота.

Война в Украине — действующие правила мобилизации

Напомним, в ТЦК объяснили, как избежать тюрьмы после СЗЧ.

Ранее мы писали, кто может получить бронирование в 2026 году, какие документы нужно иметь забронированным при себе и какие гражданские вакансии с бронированием от мобилизации доступны в городах Украины.

Также мы писали, что нардеп Федиенко предлагает перекрыть границу для забронированных и «взяться» за мужчин, укрывшихся от мобилизации за студенческим билетом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie