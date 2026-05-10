Может ли военный после СЗЧ вернуться в часть, в которую хочет: алгоритм действий

Проблема СЗЧ в армии

Военнослужащие, которые планируют вернуться в армию после самовольного ухода из части (СЗЧ), действительно имеют возможность попасть в то подразделение, в которое хотят.

Как это сделать, – рассказывает Черновицкий областной ТЦК и СП.

Согласно алгоритму перемещения (назначения) военнослужащих ВСУ, рекомендательные письма от боевых бригад, требующие пополнения личным составом, по-прежнему принимаются и учитываются.

В то же время командиры батальонов резерва, куда отправляют военных после СЗЧ, во время перевода могут не учесть рекомендательные письма от воинских частей обеспечения и направить таких военных в воинские части приоритетного комплектования.

«Общая система комплектования ВСУ построена таким образом, что в первую очередь доукомплектовываются военные части боевого состава», — отметили в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время к приоритетному комплектованию относятся преимущественно штурмовые войска и пехота.

