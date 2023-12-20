Может ли война перенестись на территорию РФ: мнение россиянина, воюющего на стороне Украины

Всё зависит от ситуации на фронте.
Российская армия готова класть на фронте миллионы человек. С россиянами не надо воевать по-ихнему, а надо воевать именно с минимальными потерями
Об этом рассказал российский военный, воюющий за Украину, Илья Богданов в интервью ТСН.
Как долго россияне могут воевать
По словам Богданова, у каждой армии свой архетип, как она воюет. "СВО" – это был архетип россиян.
"Они всегда в нем обо***тся. Их архетип – это отечественная война. Это все скопом, это всем собором, это все вместе, "за ценой не постоим". Потому что у них наращивается производство, поэтому у них бесконечный поток добровольцев", они срочных делают контрактниками. А Украина, когда пытается воевать вот так по-русски "по цене не постоим", "мясные штурмы", вот это все, то сразу у людей настроение грустное. Это не тот архетип", — объяснил военный.
У украинцев там со времен казачества – это как раз специальные операции, это малые группы, это какие-то вообще невероятные операции. Пришли в тыл, всех разгромили и вернулись без потерь: и ГУР кучу раз это демонстрировало. Воевать, подчеркнул боец, нужно в своем архетипе.
Он считает, что сейчас российская армия сражается в своем архетипе и нет признаков того, что они устанут.
"Наверное, из немногих вообще точек сейчас в мире, стран, которые могут поставлять миллионы людей. Европа – от десяти тысяч убитых капитулирует. Наверное, Штаты еще могут сотни тысяч поставить, у них милитаризованное общество. Ну вот прямые миллионы может только, наверное, Россия – это их архетип. И не надо с ними воевать по-ихнему, нужно воевать как раз с минимальными потерями», – говорит Богданов.
По его мнению, упор нужно делать на технологической оснастке армии и спецоперациях. Кроме того, Илья Богданов предположил, может ли война перейти на территорию РФ.
"Все это более чем реалистично, но все это зависит от ситуации на фронте. То есть российско-украинская война либо открывает это окно Овертона, либо не дает ему открыться", – утверждает военный.
Ранее военный эксперт рассказал, какая стратегическая проблема назревает на фронте.
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