Может ли выехать за границу мужчина, имеющий жену с инвалидностью II группы

Как отметил юрист, пограничники еще с сентября 2023 года не принимают справку МСЭК как доказательство инвалидности.
Юрист Дмитрий Дончак объяснил, может ли мужчина, чья жена имеет инвалидность II группы, получить отсрочку от мобилизации после обновления данных и выехать за границу.
Свое разъяснение юрист дал на портале b2bconsult.
Дончак указал, что вопрос выезда за границу урегулирован постановлением Кабинета министров № 57 "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины".
"В соответствии с пунктом 2-1 Правил, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, пересекать государственную границу имеют право лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, и сопровождающие таких жену (мужа) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность", – говорится в объяснении юриста.
Документы для выезда мужчины, имеющего жену с инвалидностью
Дончак рассказал о перечне документов, необходимых для выезда за границу мужчинам, чья жена является лицом с инвалидностью:
- загранпаспорта мужа и жены;
- военно-учетный документ мужчины;
- свидетельство о браке;
- доказательства инвалидности жены.
Как отметил юрист, пограничники еще с сентября 2023 года не принимают справку МСЭК как доказательство инвалидности. Все из-за большого количества подлогов документов.
Доказательством инвалидности жены на границе, согласно пункту 2-1 правил, могут быть:
- удостоверение, подтверждающее статус инвалидности;
- или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью". В пенсионном удостоверении должна быть указана группа и причина инвалидности;
- или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.
Дончак отметил, что в случае отсутствия такого документа жены мужчина не сможет выехать за границу.
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Юрист добавил, что во время выезда мужчины за границу пограничники также будут проверять, действителен ли его военно-учетный документ. Поэтому мужчина должен состоять на военном учете в своем ТЦК и СП и обновить учетные данные в соответствии с требованиями закона № 3633.
"В настоящее время доказательством обновления данных является штрих-код, который работники ТЦК вклеивают в военно-учетные документы", – обратил внимание Дончак.
Он сообщил, что такие же требования действуют для получения отсрочки от мобилизации на основании инвалидности у жены.
"Как только жена получит удостоверение лица с инвалидностью – сразу можете идти в ТЦК, обновлять свои учетные данные, получать отсрочку и вклеивание штрих-кода в военно-учетный документ", – добавил юрист.
Напомним, ранее ТСН.ua объяснил, как оформить попечительство, постоянный уход за человеком, имеющим инвалидность I, II группы.
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