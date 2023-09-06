Может ли взорваться Запорожская АЭС: ответ специалиста

Россияне продолжают повышать градус напряжения вокруг ЗАЭС.
Следует понимать, что Запорожская АЭС не может взорваться, даже если бы работала. Ситуация, которая была в Чернобыле, невозможна.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал доктор технических наук, проректор Университета Короля Даниила, профессор Максим Карпаш.
"ЗАЭС не может взорваться. И неважно, она в режиме "холодной остановки" или "горячей остановки". Того, что было в Чернобыле, не будет. Даже если бы станция работала, это все равно невозможно, там другой принцип работы", – отметил Карпаш.
При этом специалист констатировал: хуже всего в этой ситуации является то, что ЗАЭС не под контролем Украины.
Напомним, в ГУР утверждают, что на временно оккупированной Запорожской АЭС снизилась угроза реализации Россией теракта.
Читайте также: