Может ли взорваться Запорожская АЭС: ответ специалиста

Следует понимать, что Запорожская АЭС не может взорваться, даже если бы работала. Ситуация, которая была в Чернобыле, невозможна.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал доктор технических наук, проректор Университета Короля Даниила, профессор Максим Карпаш.

"ЗАЭС не может взорваться. И неважно, она в режиме "холодной остановки" или "горячей остановки". Того, что было в Чернобыле, не будет. Даже если бы станция работала, это все равно невозможно, там другой принцип работы", – отметил Карпаш.

При этом специалист констатировал: хуже всего в этой ситуации является то, что ЗАЭС не под контролем Украины.

Напомним, в ГУР утверждают, что на временно оккупированной Запорожской АЭС снизилась угроза реализации Россией теракта.

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