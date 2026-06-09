Может ли закончиться война в ноябре 2026 года: в Генштабе сделали заявление

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Приближение мира зависит от боевой работы украинских военных на фронте, а не прогнозов политиков.

Такое мнение руководитель Генштаба ВСУ Анатолий Гнатов выразил комментируя слухи о том, что война может закончиться в ноябре 2026 года в комментарии изданию LIGA.net.

Закончится ли война в ноябре 2026 года — заявление Гнатова

«Я не политик. Я военный. Мы делаем все для этого в поле боя. Есть процессы, происходящие в высших эшелонах власти. Понятно, что когда придет момент, мы об этом узнаем», — отметил Гнатов.

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В то же время он признал, что в завершение войны указывают, прежде всего, «решительные действия» украинских военных на фронте.

Все, что мы делаем, свидетельствует о том, что рано или поздно это завершится. Я убежден в этом. Верю, что у Украины рано или поздно будет справедливый мир», — добавил военачальник.

По информации издания, в политических кругах Украины снова активизировались обсуждение возможных сроков окончания войны. Толчком для этого стала закрытая встреча президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций. После этого мероприятия в кулуарах Верховной Рады все чаще стали называть ноябрь 2026 как вероятную точку перелома.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Офисе президента заявили о намерении прекратить боевые действия до зимы. Кирилл Буданов отметил, что основа для завершения войны уже существует, но не исключил отказа России.

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Также, как заявила в конце мая нардепка Ольга Василевская-Смаглюк, президент Владимир Зеленский сообщил «Слуге народа», горячая фаза войны может завершиться до ноября, поскольку сейчас Украина имеет преимущество на фронте.

Однако по мнению Виталия Портникова, война в Украине может завершиться к зиме только из -за условия исчерпания российских ресурсов.

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