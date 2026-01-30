- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 2 мин
Может ли зарядка электрокара оставить дом без света: эксперт объяснил
Зарядка авто дома потребляет не больше обычного чайника, однако в морозы владельцам электрокаров стоит сделать паузу.
Многие украинцы опасаются, что зарядка электромобиля от домашней сети может привести к перегрузке или даже обесточиванию дома. Однако уровень потребления такого автомобиля вполне соизмерим с обычной бытовой техникой.
Об этом рассказал основатель платформы ECOFACTOR Сергей Вельчев в эфире КИЇВ24.
Сколько электроэнергии потребляет электрокар
По словам эксперта, нагрузка от электромобиля не является критической для современной проводки, если сравнивать ее с другими приборами, которыми мы пользуемся ежедневно.
Домашняя сеть: потребление электрокара составляет от 2,2 кВт до 7 кВт.
Сравнение: обычный электрический чайник потребляет те же 2,2 кВт.
«Машина заряжается с той же мощностью, как условный EcoFlow у кого-то дома, или включенный бойлер или чайник», — отметил Вельчев.
Ситуация существенно меняется, когда речь идет о публичной инфраструктуре. Зарядные станции постоянного тока (быстрые зарядки) потребляют гораздо больше — от 30 до 160 кВт. Это создает ощутимую нагрузку на общую энергосеть города.
Можно ли пользоваться электромобилем в мороз
Из-за экстремальных погодных условий и роста дефицита в энергосистеме эксперт призвал владельцев электрокаров к сознательному потреблению.
Вельчев советует по возможности воздержаться от использования электромобилей в период сильных морозов.
«Это было бы взвешенным решением, чтобы не нагружать дополнительно сеть», — считает основатель ECOFACTOR.
Временный отказ от поездок на электрокарах поможет сбалансировать энергосистему и избежать аварийных отключений в жилом секторе.
