Может ли зарядка электрокара оставить дом без света: эксперт объяснил

Во время морозов соит отказаться от электромобилей. / © pexels.com

Реклама

Многие украинцы опасаются, что зарядка электромобиля от домашней сети может привести к перегрузке или даже обесточиванию дома. Однако уровень потребления такого автомобиля вполне соизмерим с обычной бытовой техникой.

Об этом рассказал основатель платформы ECOFACTOR Сергей Вельчев в эфире КИЇВ24.

Сколько электроэнергии потребляет электрокар

По словам эксперта, нагрузка от электромобиля не является критической для современной проводки, если сравнивать ее с другими приборами, которыми мы пользуемся ежедневно.

Реклама

Домашняя сеть: потребление электрокара составляет от 2,2 кВт до 7 кВт .

Сравнение: обычный электрический чайник потребляет те же 2,2 кВт.

«Машина заряжается с той же мощностью, как условный EcoFlow у кого-то дома, или включенный бойлер или чайник», — отметил Вельчев.

Ситуация существенно меняется, когда речь идет о публичной инфраструктуре. Зарядные станции постоянного тока (быстрые зарядки) потребляют гораздо больше — от 30 до 160 кВт. Это создает ощутимую нагрузку на общую энергосеть города.

Можно ли пользоваться электромобилем в мороз

Из-за экстремальных погодных условий и роста дефицита в энергосистеме эксперт призвал владельцев электрокаров к сознательному потреблению.

Вельчев советует по возможности воздержаться от использования электромобилей в период сильных морозов.

Реклама

«Это было бы взвешенным решением, чтобы не нагружать дополнительно сеть», — считает основатель ECOFACTOR.

Временный отказ от поездок на электрокарах поможет сбалансировать энергосистему и избежать аварийных отключений в жилом секторе.

Раньше мы писали о том, как в Киеве мужчина заряжал свой электромобиль прямо от розетки из квартиры. Поэтому жители дома на Русановской набережной устроили большой скандал, поскольку перед этим девять дней сидели без света, и испугались, что он снова пропадет.