Может ли жена военного пойти в отпуск не по графику, а когда приехал муж

Жены и мужья военнослужащих могут взять ежегодный отпуск в удобное для себя время, даже если работодатель поставил его на другие даты.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду.

Наглядный пример

Одна работница магазина спросила: может ли она взять отпуск одновременно со своим мужем-военнослужащим, если по графику ее отпуск запланирован на ноябрь 2025 года, а муж с фронта приедет в октябре.

Что говорит закон

По слоям юристов, жены (супруги) военнослужащих имеют ряд трудовых гарантий:

Статья 10 Закона Украины «Об отпусках» прямо предусматривает право на ежегодный отпуск в удобное для них время.

Статья 10-1 Закона Украины №2011-ХІІ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует, что отпуск может предоставляться одновременно с отпуском военнослужащего.

Таким образом, работодатель обязан предоставить работнице отпуск вне графика, если она подаст соответствующее заявление.

Как оформить отпуск вне графика

написать заявление на имя работодателя;

добавить документ, подтверждающий статус супруга как военнослужащего (справка из воинской части, приказ о мобилизации, копия военного билета и т.п.).

В издании отметили, что право на отпуск в удобное время распространяется только на ежегодные отпуска (основные и дополнительные). Остальные виды отпусков — социальные, учебные или без сохранения зарплаты — предоставляются по общим правилам.

В свою очередь работодатель не имеет права отказать в просьбе предоставить отпуск вне графика, если представлены все необходимые документы.

Раньше мы писали, как военному взять отпуск 2025 года и какие особые случаи отдыха.