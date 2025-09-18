- Дата публикации
Может ли жена военного пойти в отпуск не по графику, а когда приехал муж
Юристы рассказали, как жене военного получить отпуск вместе с мужем.
Жены и мужья военнослужащих могут взять ежегодный отпуск в удобное для себя время, даже если работодатель поставил его на другие даты.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду.
Наглядный пример
Одна работница магазина спросила: может ли она взять отпуск одновременно со своим мужем-военнослужащим, если по графику ее отпуск запланирован на ноябрь 2025 года, а муж с фронта приедет в октябре.
Что говорит закон
По слоям юристов, жены (супруги) военнослужащих имеют ряд трудовых гарантий:
Статья 10 Закона Украины «Об отпусках» прямо предусматривает право на ежегодный отпуск в удобное для них время.
Статья 10-1 Закона Украины №2011-ХІІ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует, что отпуск может предоставляться одновременно с отпуском военнослужащего.
Таким образом, работодатель обязан предоставить работнице отпуск вне графика, если она подаст соответствующее заявление.
Как оформить отпуск вне графика
написать заявление на имя работодателя;
добавить документ, подтверждающий статус супруга как военнослужащего (справка из воинской части, приказ о мобилизации, копия военного билета и т.п.).
В издании отметили, что право на отпуск в удобное время распространяется только на ежегодные отпуска (основные и дополнительные). Остальные виды отпусков — социальные, учебные или без сохранения зарплаты — предоставляются по общим правилам.
В свою очередь работодатель не имеет права отказать в просьбе предоставить отпуск вне графика, если представлены все необходимые документы.
