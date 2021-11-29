Может месяцами жить и меняться: Комаровский рассказал, кому больше всего угрожают мутации COVID-19

Может месяцами жить и меняться: Комаровский рассказал, кому больше всего угрожают мутации COVID-19

Комаровский назвал организмы людей со слабым иммунитетом наиболее благоприятной средой для мутаций коронавируса.

"Самым идеальным объектом для мутаций" коронавируса являются люди со слабой иммунной системой.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук и известный педиатр Евгений Комаровский в эфире "Украина 24".

"Например, ВИЧ-инфицированные. Как это ни парадоксально, вирус убивает в основном людей с хорошим иммунитетом", – пояснил он.

По его словам, коронавирус в организме со слабым иммунитетом может жить месяцами и мутировать. Комаровский уточнил, что COVID-19 мутирует, в частности, в организме людей, имеющих антител.

"Мы все должны понимать, в чем заключается механизм мутации. Если у человека нет в организме вообще никаких антител, не надо мутировать вирусу, он просто вызывает болезнь. Если антител много, и они нейтрализуют, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых небольшое количество антител или они нечетко совпадают", – уточнил известный врач.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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