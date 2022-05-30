"Может начаться паника": политолог объяснил, почему европейским лидерам не стоит звонить по телефону Путину

Телефонные разговоры с Путиным, которые время от времени устраивают европейские лидеры, придают ему самоуверенность и значимость.
Европейские лидеры, в частности Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, которые часто звонят Путину, наводят его на мысль, что его поддерживают.
Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Петр Олещук.
Он поддерживает мнение, что "разговоры Шольца и Макрона с лидером Кремля прокладывают путь новому насилию от Путина". По мнению эксперта, политикам лучше вообще игнорировать Путина и делать вид, что его вообще не существует.
"Ибо этими разговорами они поддерживают это маниакальное правление диктатора. Путин начинает считать, что он действительно так важен, потому что ему звонят по телефону и хотят поговорить", — объясняет Олещук.
Он считает, что если никто из европейских лидеров не будет звонить по телефону ему хотя бы в течение нескольких недель или месяца, у Путина начнется паника.
"Это будет реальным индикатором, что что-то он делает не то. А так, если он ежедневно или еженедельно общается с лидером какой-либо страны, то это поддерживает его убеждение, что он все делает правильно, но нужно немного дожать", – сказал он.
По словам Олещука, болтовня политиков с Путиным не улучшает ситуацию в Украине и это – серьезная проблема.