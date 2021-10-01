Может находиться в столице: полиция Днепра разыскивает пропавшего без вести мужчину (фото)

Может находиться в столице: полиция Днепра разыскивает пропавшего без вести мужчину (фото)

Мужчина не выходит на связь с 27 сентября.

В Днепре правоохранители разыскивают 41-летнего Максима Андриуца, который выехал из дома на автомобиле и пропал без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, мужчина еще 27 сентября выехал из дома на автомобиле Ford Escape. Домой гражданин все еще не вернулся, где он сейчас находится — неизвестно.

Его приметы: на вид около 40 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, коротко стриженный. Был одет в короткую черную куртку, черные брюки, черный свитер. С собой у него также была черная кожаная сумка через плечо. Из дома выехал на автомобиле Ford Escape с номерным знаком АЕ1108ОР.

Находиться мужчину, вероятно, может в Киеве или Киевской области.

"Если у вас есть любая информация о Максиме Андриуце, которая поможет ускорить его розыск, просим сообщить ее в отделение полиции № 2 Днепровского районного управления полиции по телефону: (098) 212 36 60", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.

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