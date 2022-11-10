Может намести до полуметра снега: синоптики удивили прогнозом погоды на следующую неделю

Со следующей недели в Украину придет похолодание. Более того — до следующих выходных даже может выпасть снег.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18-19 ноября, возможен снег", — спрогнозировала она.

О холодной и снеговой погоде предупреждает и народный синоптик Стас Щедрин. По его словам, в Украину идут морозы и снег — "намести может до полуметра". Впрочем, где именно может заснежить, он пока затруднился сказать.

"С 14 числа в Украину с северо-востока поступит холодный арктический воздух. В результате этого ожидается значительное похолодание до -2-5 градусов днем и до -6-11 по ночам., – рассказал синоптик.

В следующий понедельник, 14 ноября, в Украине будет относительно тепло — 8-10 градусов тепла, а на западе — до +14.

Между тем, завтра, 11 ноября, Наталья Диденко предупреждает о дождливой погоде. "Небольшие осадки пройдут ночью в западных областях, а днем на севере, местами в центральной части страны и в Одесской области". Будет идти дождь в пятницу также в Киеве.

Как сообщалось, снег и морозы до минус 5-11° ударят в Украине уже в этом месяце. Декабрь почти весь будет с минусом и днем и ночью. В то же время, ночью в середине месяца температура будет опускаться до минус 16-17° и даже 20° на севере страны.

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