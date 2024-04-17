"Может написать "Слава России": в Тернополе 7-летнему переселенцу отказались давать книги в библиотеке

В Тернополе в областной библиотеке для детей директор отказалась выдавать книги 7-летнему мальчику из Харькова, заявив, что он, как переселенец, "может написать "Слава России" в книгах.

Об этом в Facebook рассказала мама Святослава и украинская журналистка Екатерина Посохова.

Как рассказала Екатерина, ее 7-летний сын Святослав очень любит читать и больше двух лет ходил в городскую библиотеку возле школы в Тернополе, где никаких нареканий на него не было.

Однако во время очередного визита школьнику посоветовали обратиться в областную библиотеку.

"И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", а какие могут быть книги для не своих? За 2 выбранные книги (старые и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 грн. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. На что услышали все о "можете написать "слава россии", такие как вы уже много книг у нас потащили". Но какие мы? Официально зарегистрированные в городе, работаем, учимся – ребенок в местной школе, имеет отличные успехи", — рассказала подробности Екатерина Посохова.

Мама Святослава опубликовала фото директора Тернопольской областной библиотеки для детей и ее заместительницы, которые опасаются выдавать книги ее сыну.

Директор Тернопольской областной библиотеки для детей и ее заместитель Фото/Facebook: Екатерина Посохова

"Сказать, что Святослав расстроился — это ничего не сказать. При нас выдают детям книги без проблем, но не ему. Часовой разговор о недопустимости дискриминации. Заместительница директора сдается — книги дают на общих началах, но настроение испорчено. Прочитали. Приходим сдавать — вовремя, книги целие. Первое, что говорит библиотекарь – больше вам книг без заставы не дадим. Почему? Разговаривайте с директором – так написали на вашем формуляре", - рассказала мама мальчика.

Далее, по словам журналистки, снова продолжался разговор с директором, ее заместителем. И снова прозвучало заявление о переселенцах, "которым нельзя доверять сколько бы они не жили в Тернополе".

"Пытаюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны и т.д. В ответ – либо платите, либо идите, либо полицию вызываем. Усомнилась в адекватности действий администрации, с сотрудников разве что уборщица – шепотом уточнила у другой сотрудницы, точно ли в библиотеке правильно ведут себя", – отметила Екатерина Посохова.

Напомним, в Харьковской области бывшая учительница младших классов сдавала оккупантам украинских патриотов.

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