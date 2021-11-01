Может не хватить до вечера: в больницах Одессы критическая ситуация с кислородом для пациентов с COVID

Может не хватить до вечера: в больницах Одессы критическая ситуация с кислородом для пациентов с COVID

Ежедневно больные нуждаются все больше кислорода.

В одесских COVID-больницах складывается критическая ситуация с кислородом для инфицированных: его может не хватить уже до сегодняшнего вечера.

Об этом со ссылкой на заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского горсовета сообщает РБК.Украина.

"Из-за нехватки кислорода из города Курахово в Одессу выехала машина, которая привезет в больницы 18 тонн. Однако есть проблема — машина прибудет в город не раньше, чем через 12 часов. Кислород уже нужен. Без него нам до вечера не хватит. Мы каждый день "управляем" кислородом в ручном режиме", — сообщил директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

По его словам, 1 ноября две тонны кислорода отвезли в инфекционную больницу. Кроме того, доставка состоится еще в три городских медучреждения.

Впрочем, это не покроет всю необходимость. К примеру, 31 октября директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян. "Каждый день потребности в кислороде растут", — заявил Никогосян.

Как сообщалось, в Одесской области зафиксировали наибольшее количество больных COVID-19 в Украине в течение 31 октября. Коронавирус подтвердили у 1281 человека. Смерть от осложнений за прошедшие сутки не было, поправились 597 граждан.

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