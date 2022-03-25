"Может, он лично захотел посетить Чернобаевку" – Зеленский об исчезновении Шойгу

"Может, он лично захотел посетить Чернобаевку" – Зеленский об исчезновении Шойгу

Также президент поблагодарил ВСУ, нанесшие ракетный удар по порту Бердянска.

Наши героические Вооруженные силы за уходящую неделю нанесли врагу мощных ударов, заметных потерь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 25 марта.

"Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, он лично захотел посетить Чернобаевку", — отметил он.

Также Зеленский поблагодарил ВСУ, нанесшие ракетный удар по порту Бердянска: один корабль уничтожен полностью и около трех — повреждены.

"Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным, даже тогда, когда там нет шторма. Потому что там будет огонь. Как на тех российских кораблях, которые на этой неделе отправились по известному маршруту в порту Бердянска", — сказал президент.

Напомним, операция ВСУ в порту Бердянска изменила оперативную обстановку в войне на море.

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