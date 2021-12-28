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Может остановиться транспорт: спасатели предупредили об опасности на побережье Азовского моря

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Может остановиться транспорт: спасатели предупредили об опасности на побережье Азовского моря

Associated Press

Спасатели объявили об ІІІ уровне опасности из-за гололедицы.

Из-за сильного гололедицы на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя спасатели предупредили о "красном" уровне опасности.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели отметили, что ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя ожидается сильная гололедица. Поэтому объявлено об ІІІ уровне опасности — "красном".

"Такие погодные условия могут привести к длительному прекращению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним:

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