Может остановиться транспорт: спасатели предупредили об опасности на побережье Азовского моря

Спасатели объявили об ІІІ уровне опасности из-за гололедицы.
Из-за сильного гололедицы на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя спасатели предупредили о "красном" уровне опасности.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели отметили, что ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя ожидается сильная гололедица. Поэтому объявлено об ІІІ уровне опасности — "красном".
"Такие погодные условия могут привести к длительному прекращению движения транспорта", — говорится в сообщении.
Напомним:
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Украину накрыл мороз, снег и ледяной дождь в разных регионах. Из-за ухудшения погодных условий движение на дорогах в отдельных регионах замедлилось или вообще остановилось, из-за гололедицы случаются массовые ДТП, а таксисты ставят бешеные цены.
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