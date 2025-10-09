Может переносить холеру и даже поселиться в глазу: в Украине заметили очень опасное насекомое (фото)

Муха-горбатка на апельсине / © telegraf.com.ua

В Украине заметили очень опасное насекомое. Житель Одессы увидел в своем доме необычную муху. Ее идентифицировали как муху-горбатку, которая опасна для человека.

Фото насекомого, которое в Одессе залезло в жилое помещение и начало размножаться, мужчина опубликовал в Facebook-группе «Насекомые Украины».

Корреспондент попросил помощи в определении мухи.

В комментариях пользователи пишут, что больше всего это насекомое похоже на опасного вредителя плодоовощной продукции — многоядной мухи-горбатки (Megaseli scalaris).

Многоядная муха-горбатка (Megaseli scalaris) / Фото: Alexander Poznanski / Facebook-группа «Насекомые Украины»



Похожа на дрозофилу, но имеет отличия

Эта сапрофитная плодоовощная муха длиной 2-3 мм напоминает очень распространенную в Украине плодовую мушку — красноглазую дрозофилу. Однако глаза горбатки черные, а тело имеет выраженный «горб». Передвигается муха-чайка преимущественно прерывистыми протеканиями.

В основном муха-горбатка попадает в Украину из-за завозимых из других стран фруктов. Насекомое распространено в Турции, Испании, Италии, Португалии, Греции, части территорий Австрии и Германии, Африке и т.д.

Муха-горбатка имеет характерный холм / © telegraf.com.ua

Холера, паразиты и не только — чем чревато попадание личинок горбатки в организм

Взрослое насекомое не несет угрозы, а вот личинки могут заражать людей и животных. Эти мухи питаются продуктами и у них плодятся. Это может быть соя, мука, сыр, сухая рыба, картофель, грибы и т.д.

При проникновении в тело человека личинки могут вызвать паразитарные болезни:

Случайное попадание яиц и личинок горбаток в пищеварительную систему человека может стать причиной кишечной инфекции.

Кроме того, муха способна стать переносчиком холеры.

В редких случаях личинки могут развиваться в ранах, роговице глаза и урогенитальной системе человека.

