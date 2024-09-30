"Может принести больше вреда": в Bloomberg оценили последствия перемирия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить план победы. В частности, он озвучил предпосылку, которая может вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, Путин верит, что сможет пережить поддержку Украины, его война на истощение будет продолжаться.

"Путин время от времени притворялся заинтересованным в переговорах, но цена его допуска — то, что Украина отказывается от своих претензий на четыре региона, которые он незаконно аннексировал, плюс Крым, и отказывается от надежды на членство в НАТО — выдает его неискренность. Наоборот, вся экономика России была переориентирована на поддержку войны, она все еще покупает оружие и технологии у стран-изгоев, а заявленная цель Путина остается неизменной: Украина должна быть сведена к российскому вассалу", — говорится в сообщении.

В то же время, как бы желательно ни было прекращение огня, оно повлекло бы за собой огромные риски для Украины.

"Во-первых, пауза даст российским военным время набрать замену примерно для 30 000 солдат, которых она теряет ежемесячно, спланировать новую мобилизационную работу, устранить оперативные недостатки и пополнить свои запасы оружия. Путин, вероятно, использовал бы такое перемирие, чтобы просто спланировать новые нападения, как он неоднократно совершал в прошлом — в том числе после своего предварительного вторжения в Украину в 2014 году. в сообщении.

В то время как многие западные союзники уже ищут повод, чтобы перевести средства из Украины на внутренние нужды.

"Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российская общественность останется пассивной, а его армия финансируется достаточно хорошо, чтобы продолжать боевые действия. Ошибочное прекращение огня может увеличить вероятность того, что все эти ставки окупятся — и оставит Украину и Мероприятие в худшем положении, когда военные действия возобновятся", — добавили в сообщении.

Напомним, план победы Украины будет представлен украинскому обществу для ознакомления, однако не в полном объеме.