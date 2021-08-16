"Может произойти и раньше": в Минздраве прогнозируют вспышку коронавируса в октябре-ноябре

"Может произойти и раньше": в Минздраве прогнозируют вспышку коронавируса в октябре-ноябре

Всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти и раньше, говорит Игорь Кузин.

Ситуация с коронавирусом в Украине идет по прошлогоднему сценарию и в ближайшие дни в стране не прогнозируется резкого ухудшения ситуации с COVID-19. Увеличение количества заболеваний среди украинцев ожидается осенью этого года, в октябре-ноябре.

Также читайте Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 августа

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформ".

"Если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком", — сказал он.

В то же время главный санврач страны говорит, что вспышка заболеваемости COVID-19 может произойти и раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить.

"Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против штамма "Дельта". Это избежание мест массового скопления, использование антисептиков, обработка рук, этикет чихание и другое", — сказал Кузин.

Также он добавил, что вакцинация помогает предотвратить быстрое распространение инфекции.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 16 августа зафиксировано 417 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 14 человек, еще 248 выздоровели.

Новости мира: ВОЗ создает новую группу экспертов, чтобы выяснить происхождение коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку