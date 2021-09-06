"Может произойти трагедия на всю Украину": в Виннице сэкономили на учительнице и забаррикадировали первоклассников в классе

"Может произойти трагедия на всю Украину": в Виннице сэкономили на учительнице и забаррикадировали первоклассников в классе

Городское управление образования в целях экономии на учительнице и буквально забаррикадировали класс партами.

В Виннице школа №21 попала в скандал. Городские власти решили сократить одну ставку учителя младших классов и загрузили другой класс "по самое некуда".

О вопиющей ситуации, которая сложилась, написала мама одного из учеников этого класса в группе "Родители SOS" Ирина Витвицкая.

Как рассказывает женщина, подкрепляя свои слова фото, сейчас родители первоклашек 21-й школы в Виннице живут "на нервах". Все потому, что их детей буквально забаррикадировали в классе. Парты НУШ разместили насколько близко друг от друга, что детям не то что ходить между рядами, сидеть тесно.

"У нас нет расстояния до задней стены шкафы, хоть должно быть 65 см. У нас нет проходов между частью парт заднего ряда, а там где есть — они максимум 40 см (должны быть 50). Дети втиснуты в промежутки 20-25 см ( должно быть 50) и их колени упираются в переднюю стенку парты. При любой экстренной эвакуации это будет еще одна трагедия на всю Украину. Но мы лучше потом искать виновных, чем сейчас будем предотвращать этой ситуации ", — написала Ирина Витвицкая.

По словам женщины, закон Украины ограничивает количество детей в классе до 30 Площадь их класса в соответствии с санитарными нормами, вообще может вместить только 22 ученика, а их в классе 36.

"Рядом у нас пустой класс. Просто пустой. Это -абсурдно. Это — смешно. Это — несправедливо и больно. Потому что город не хочет утвердить нам два первых класса и согласовать финансирование еще одной ставки учителя. Вместо того, оно 31 августа освобождает из нашей школы "лишнего" учителя. Мы месяц писали обращения, были трижды в отделе образования. Нам говорили, что в нашу школу не идут из-за низкого уровня образования", — рассказала женщина.

По словам мамы первоклассника, родители написали обращение в Министерство образования, а также обратились за помощью к местніым депутатам.

Родители — пользователи Сети возмутились увиденным:

У нас все через одно место! Никто не учел, что помещение не рассчитаны на такое количество мебели, в классах должно быть по 15 человек не более, тогда бы и было более менее. А так в старые классы впихнули по 30-35 парт отдельных, конечно места нет! А где зона игр, зона шкафов с методическими материалами?

Это просто ужас. Ставят на детях и родителях эксперименты. Никакого уважения и человеческого отношения, только финансовая выгода.

У нас то же самое. 37 человек, пройти невозможно. А о том, чтобы сделать посреди класса игровую зону как по НУШу и речи быть не может, потому что вторая смена и 37 парт!

У нас в Борисполе была похожая ситуация, родители прошли три исполкома, привлекали ТВ, кучу нервов потрачено, но дополнительный класс был открыт.

Напомним, что на Полтавщине, в селе Шепелевка, ученики пришли на праздник Первого звонка в школу, которой юридически уже не существует. Как пояснило руководство общины, заведение оптимизировали и закрыли.

Читайте также: Адаптация ребенка к школе: советы родителям

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку