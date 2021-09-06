Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Может произойти трагедия на всю Украину": в Виннице сэкономили на учительнице и забаррикадировали первоклассников в классе

"Может произойти трагедия на всю Украину": в Виннице сэкономили на учительнице и забаррикадировали первоклассников в классе

фото: Ирина Витвицкая

Городское управление образования в целях экономии на учительнице и буквально забаррикадировали класс партами.

В Виннице школа №21 попала в скандал. Городские власти решили сократить одну ставку учителя младших классов и загрузили другой класс "по самое некуда".

О вопиющей ситуации, которая сложилась, написала мама одного из учеников этого класса в группе "Родители SOS" Ирина Витвицкая.

Как рассказывает женщина, подкрепляя свои слова фото, сейчас родители первоклашек 21-й школы в Виннице живут "на нервах". Все потому, что их детей буквально забаррикадировали в классе. Парты НУШ разместили насколько близко друг от друга, что детям не то что ходить между рядами, сидеть тесно.

©

"У нас нет расстояния до задней стены шкафы, хоть должно быть 65 см. У нас нет проходов между частью парт заднего ряда, а там где есть — они максимум 40 см (должны быть 50). Дети втиснуты в промежутки 20-25 см ( должно быть 50) и их колени упираются в переднюю стенку парты. При любой экстренной эвакуации это будет еще одна трагедия на всю Украину. Но мы лучше потом искать виновных, чем сейчас будем предотвращать этой ситуации ", — написала Ирина Витвицкая.

©

По словам женщины, закон Украины ограничивает количество детей в классе до 30 Площадь их класса в соответствии с санитарными нормами, вообще может вместить только 22 ученика, а их в классе 36.

"Рядом у нас пустой класс. Просто пустой. Это -абсурдно. Это — смешно. Это — несправедливо и больно. Потому что город не хочет утвердить нам два первых класса и согласовать финансирование еще одной ставки учителя. Вместо того, оно 31 августа освобождает из нашей школы "лишнего" учителя. Мы месяц писали обращения, были трижды в отделе образования. Нам говорили, что в нашу школу не идут из-за низкого уровня образования", — рассказала женщина.

©

По словам мамы первоклассника, родители написали обращение в Министерство образования, а также обратились за помощью к местніым депутатам. 

Родители — пользователи Сети возмутились увиденным:

  • У нас все через одно место! Никто не учел, что помещение не рассчитаны на такое количество мебели, в классах должно быть по 15 человек не более, тогда бы и было более менее. А так в старые классы впихнули по 30-35 парт отдельных, конечно места нет! А где зона игр, зона шкафов с методическими материалами?
  • Это просто ужас. Ставят на детях и родителях эксперименты. Никакого уважения и человеческого отношения, только финансовая выгода.
  • У нас то же самое. 37 человек, пройти невозможно. А о том, чтобы сделать посреди класса игровую зону как по НУШу и речи быть не может, потому что вторая смена и 37 парт!
  • У нас в Борисполе была похожая ситуация, родители прошли три исполкома, привлекали ТВ, кучу нервов потрачено, но дополнительный класс был открыт.

Напомним, что на Полтавщине, в селе Шепелевка, ученики пришли на праздник Первого звонка в школу, которой юридически уже не существует. Как пояснило руководство общины, заведение оптимизировали и закрыли.

Читайте также: Адаптация ребенка к школе: советы родителям

Следующая публикация