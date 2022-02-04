"Может соперничать с Юлием Цезарем": в Одессе таксист шокировал пассажирку (видео)

Водителя сняла на видео пассажирка.
В Сети показали на видео таксиста из Одессы, который во время движения успевает управлять автомобилем, разговаривать, слушать музыку и наблюдать за несколькими телефонами и планшетом.
Видео обнародовал местный Телеграмм-канал.
Таксиста удалось снять на телефон сидевшей на заднем сиденье в салоне пассажирке.
"Одесский таксист может посоревноваться в многозадачности с Юлием Цезарем", — пошутили в Телеграм-канале.
Напомним, что в Николаеве водитель выгонял пассажирку с маршрутки, потому что передала 100 гривен за проезд.
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