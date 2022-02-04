"Может соперничать с Юлием Цезарем": в Одессе таксист шокировал пассажирку (видео)

"Может соперничать с Юлием Цезарем": в Одессе таксист шокировал пассажирку (видео)

Водителя сняла на видео пассажирка.

В Сети показали на видео таксиста из Одессы, который во время движения успевает управлять автомобилем, разговаривать, слушать музыку и наблюдать за несколькими телефонами и планшетом.

Видео обнародовал местный Телеграмм-канал.

Также читайте В Черновцах таксист воткнул отвертку в пассажира и выбросил его на улице

Таксиста удалось снять на телефон сидевшей на заднем сиденье в салоне пассажирке.

"Одесский таксист может посоревноваться в многозадачности с Юлием Цезарем", — пошутили в Телеграм-канале.

Напомним, что в Николаеве водитель выгонял пассажирку с маршрутки, потому что передала 100 гривен за проезд.

Читайте также: