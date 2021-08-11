Может убить человека: в Черновицкой области в мороженом и пончиках нашли яд

Продукты, в которых обнаружили опасное вещество, изъяли.
В Черновицкой области в пончиках, мороженом и мягком сыре обнаружили опасное ядовитое вещество.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
Как стало известно, в некоторых продуктах обнаружили етиленоксид — органическое химическое вещество, ядовитое для людей и животных. Его нашли в жвачке, которую добавляют в мороженое, а также пончиках, поставляемых в Украину из Франции. Опасную добавку нашли и в мягком сыре из Турции.
"Уважаемые операторы рынка, осуществляющие оборот пищевых продуктов, и потребители. В случае выявления данной несоответствующей нормам продукции в продаже просим сообщить в Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области", — подчеркнули в Госпродпотребслужбы области.
Напомним, что в кафе в Киевской области массово отравились люди: персонал работал без медосмотра, продукты были просроченными.