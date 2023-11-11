Может ускорить контрнаступление и уменьшить потери: разработчик беспилотника "Довбуш" создал универсальный наземный дрон

Контрнаступлению не хватает наземных дронов, которые могут выполнять задачи штурмовых групп, отметил Владимир Яценко.
Разработчик украинских беспилотников "Довбуш" Владимир Яценко создал универсальный наземный дрон, который может транспортировать раненых, перевозить боекомплект, производить разминирование, а также заминировать территории.
Об этом Яценко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".
"Мое собственное впечатление, что нашему контрнаступлению существенно не хватает наземных дронов. Наши надежды на мощные танки, "Леопарды", на мощные бронетранспортеры и машины для разминирования, к сожалению, не оправдали себя в полной мере. Почему? Все, что большое и мощное, является, безусловно, очень уязвимым в современной войне. К сожалению, они также уничтожаются российскими дронами-камикадзе, хотя они и на голову лучше российских танков Т-72 или Т-80. Поэтому современная парадигма войны – это уменьшение размеров во всем. Уменьшение размеров в самолетах, в БПЛА, в наземных дронах, в дронах, работающих на воде и под водой, вот это направление, которое кстати определил господин Залужный в своем эссе, оно критически важно сейчас для нашей армии, поэтому сейчас мы уже на завершающем этапе нашей новой разработки – это колесные наземные дроны, которые будут использоваться на "нуле". Действие – более 10 километров. Срок работы – четыре часа. Это универсальный модуль, который может и транспортировать раненых, и перевозить боекомплект, и делать разминирование, а также заминировать территории. То есть все основные задачи, которые сейчас выполняют штурмовые подразделения на том же Запорожском или Бахмутском направлении, безусловно, могли бы решаться с помощью этих дронов. У меня сейчас очень много обращений – "ребята, давайте, мы даже готовы платить деньги, чтобы получить их как можно скорее". Мы сами тоже сейчас очень форсируем это направление, понимая, насколько оно важно. Особенно в плане разминирования. Потому что от него зависит, как быстро будет продвигаться наша армия и какие потери мы будем нести", — рассказал Яценко.
Разработчик отметил, что, в отличие от больших машин для разминирования, легко поражаемых вражескими дронами или артиллерией, наземные дроны незаметны и достаточно легки, чтобы не бояться противотанковых или противопехотных мин.
"Нам дали очень хорошие машины для размешивания, но по сути это те же танки, к которым прицеплено дополнительное оборудование. И эти машины, к сожалению, не могут выполнять свои функции, потому как только они выезжают, по ним или работает вражеская артиллерия, или летят "Ланцеты". В отличие от них наземный дрон очень легкий, на его вес не срабатывает противотанковая мина, и этому дрону не очень страшны противопехотные мины. Он тянет за собой специальное оборудование. За один проход он может разминировать полосу длиной более 100 метров и шириной около 5 метров. И таким образом на 200, 300, 400 метров может прорубать проходы в минных полях, которые создал враг. Оборудование, которое цепляется к этому дрону, недостаточно сложное. Самое сложное – это связь. Поскольку сейчас вопрос №1 – это иметь качественную, устойчивую к РЭБ связь. Стоит такой дрон в массовом производстве примерно 300-350 тысяч гривен. Кроме того, что дрон низенький и незаметный, он имеет также специальные накладки, которые защищают его от стрелкового оружия. Так просто его поразить невозможно", — резюмировал Яценко.
Напомним, "Шершни Довбуша" взяли в плен оккупанта с помощью дрона.
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