Может ускорить контрнаступление и уменьшить потери: разработчик беспилотника "Довбуш" создал универсальный наземный дрон

Разработчик украинских беспилотников "Довбуш" Владимир Яценко создал универсальный наземный дрон, который может транспортировать раненых, перевозить боекомплект, производить разминирование, а также заминировать территории.

Об этом Яценко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мое собственное впечатление, что нашему контрнаступлению существенно не хватает наземных дронов. Наши надежды на мощные танки, "Леопарды", на мощные бронетранспортеры и машины для разминирования, к сожалению, не оправдали себя в полной мере. Почему? Все, что большое и мощное, является, безусловно, очень уязвимым в современной войне. К сожалению, они также уничтожаются российскими дронами-камикадзе, хотя они и на голову лучше российских танков Т-72 или Т-80. Поэтому современная парадигма войны – это уменьшение размеров во всем. Уменьшение размеров в самолетах, в БПЛА, в наземных дронах, в дронах, работающих на воде и под водой, вот это направление, которое кстати определил господин Залужный в своем эссе, оно критически важно сейчас для нашей армии, поэтому сейчас мы уже на завершающем этапе нашей новой разработки – это колесные наземные дроны, которые будут использоваться на "нуле". Действие – более 10 километров. Срок работы – четыре часа. Это универсальный модуль, который может и транспортировать раненых, и перевозить боекомплект, и делать разминирование, а также заминировать территории. То есть все основные задачи, которые сейчас выполняют штурмовые подразделения на том же Запорожском или Бахмутском направлении, безусловно, могли бы решаться с помощью этих дронов. У меня сейчас очень много обращений – "ребята, давайте, мы даже готовы платить деньги, чтобы получить их как можно скорее". Мы сами тоже сейчас очень форсируем это направление, понимая, насколько оно важно. Особенно в плане разминирования. Потому что от него зависит, как быстро будет продвигаться наша армия и какие потери мы будем нести", — рассказал Яценко.

Разработчик отметил, что, в отличие от больших машин для разминирования, легко поражаемых вражескими дронами или артиллерией, наземные дроны незаметны и достаточно легки, чтобы не бояться противотанковых или противопехотных мин.

"Нам дали очень хорошие машины для размешивания, но по сути это те же танки, к которым прицеплено дополнительное оборудование. И эти машины, к сожалению, не могут выполнять свои функции, потому как только они выезжают, по ним или работает вражеская артиллерия, или летят "Ланцеты". В отличие от них наземный дрон очень легкий, на его вес не срабатывает противотанковая мина, и этому дрону не очень страшны противопехотные мины. Он тянет за собой специальное оборудование. За один проход он может разминировать полосу длиной более 100 метров и шириной около 5 метров. И таким образом на 200, 300, 400 метров может прорубать проходы в минных полях, которые создал враг. Оборудование, которое цепляется к этому дрону, недостаточно сложное. Самое сложное – это связь. Поскольку сейчас вопрос №1 – это иметь качественную, устойчивую к РЭБ связь. Стоит такой дрон в массовом производстве примерно 300-350 тысяч гривен. Кроме того, что дрон низенький и незаметный, он имеет также специальные накладки, которые защищают его от стрелкового оружия. Так просто его поразить невозможно", — резюмировал Яценко.

Напомним, "Шершни Довбуша" взяли в плен оккупанта с помощью дрона.

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