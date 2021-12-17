"Может воткнуться в пищевод": украинцев предупредили о колбасе с "костями-иголками"

"Может воткнуться в пищевод": украинцев предупредили о колбасе с "костями-иголками"

Украинцам рассказали об опасности колбас из магазинов.

В Украине довольно часто для выработки колбасы используют мясо механического обрушения, в котором часто встречаются кости. Во время перемалывания в них остаются частицы, которые тонкие, как иглы, и могут вызвать язвы.

Об этом заявила глава правления "Потребительское доверие" Елена Куликова в комментарии OBOZREVATEL.

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Кроме того, по ее словам, подобные кости могут травмировать пищевод. Чаще такая проблема бывает с вареной колбасой, особенно первого и второго сорта. Поэтому специалист советует покупать колбасу в проверенных местах, крупных супермаркетах и обязательно, чтобы товар был в упаковке, на которой указан срок годности и склад.

"Во время перемалывания костей остаются маленькие неперемолотые частицы. Они могут быть 1-2 мм, тоненькие, как иголочки. Человек ест колбасу, и этот иголка может вонзиться в пищевод. Тогда образуются язвы, эрозии, свищи и т.д", — пояснила Куликова.

По словам специалиста, сырокопченые колбасы фальсифицировать сложнее. Но для того, чтобы продлить срок годности продукта, к нему добавляют большое количество усилителей вкуса. В то же время она указала, что, например, глютамат натрия содержится и в мясе, но если его доля составляет до 1000 мг на кг продукта – это не опасно.

"Опасаться стоит высокого содержания глутамата – 4-5 тыс. мг", – указала специалист.

Как добавляет исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, часть колбасы, которая продается в продуктовых магазинах, может быть фальсификатом. Кроме того, по его словам, на самой этикетке иногда может быть указан неправильный адрес производства. Это делается, как он говорит, чтобы в случае инцидента проверяющие органы не смогли найти нарушителя.

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