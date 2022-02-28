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Может вспыхнуть автозаправка: в Николаевской области перевернулся и загорелся бензовоз возле АЗС (фото)

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Может вспыхнуть автозаправка: в Николаевской области перевернулся и загорелся бензовоз возле АЗС (фото)

Управление ГСЧС в Николаевской области

Пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

В Первомайске Николаевской области, по предварительной информации, на ул. Киевской перекинулся на сторону бензовоз, в результате чего произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Пожар раскинулся на площадь 150 кв.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Существует угроза опрокидывания огня на автозаправочную станцию, расположенную неподалеку. На месте работают пожарные. Дополнительно привлечено отделение местной пожарной охраны и автоцистерна воинской части. Работы по ликвидации пожара продолжаются", — говорится в сообщении.

© Управление ГСЧС в Николаевской области
Управление ГСЧС в Николаевской области

Детали и обстоятельства пожара выясняют эксперты.

© Управление ГСЧС в Николаевской области
Управление ГСЧС в Николаевской области

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