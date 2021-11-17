Может вызвать анафилактический шок: в Полтавской области предупредили о появлении опасной игрушки (фото)

Может вызвать анафилактический шок: в Полтавской области предупредили о появлении опасной игрушки (фото)

На рынки Прикарпатья попала опасная детская

В Кременчуге Полтавской области в одном из торговых центров была обнаружена опасная детская игрушка, китайского производства. Людей просят сообщать о таких опасных детских наборах.

Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы Полтавщины.

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"К сожалению, более 70% "игрушечного рынка" Украины заполонили дешевые китайские изделия. Эксперты призывают родителей избегать их покупки, ведь такие игрушки могут содержать опасные для здоровья детей вещества. Так, в Госпродпотребслужбу на рассмотрение поступило обращение общественного союза "Украинская ассорциация индустрии игрушек" по распространению на рынке Украины игрушки, в частности, набора "Niceglow Рыцарь светится во тьме", — говорится в сообщении.

Во время проверки специалистами в одном из супермаркетов в Кременчуге была обнаружена эта игрушка. Отмечается, что ее не реализовывали. Специалисты провели разъяснительную работу о запрете продажи указанной игрушки и принятии мер органом рыночного надзора в результате ее несоблюдения.

"Помните, прежде чем покупать своему ребенку такую игрушку – следует хорошо подумать! Ведь ради сохранения здоровья и жизни своих детей при выборе игрушек, прежде всего, необходимо учитывать их качество и безопасность", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в результате контакта детей с игрушками сомнительного качества случаются случаи травмирования, аллергических проявлений, химических отравлений, а также наступления инвалидности. В Закарпатской области 5-летний мальчик, играя, раскусил неоновую палочку, чем повлекла попадание в организм токсичных веществ, которые вызвали стремительную аллергическую реакцию. По словам врачей, это могло привести к анафилактическому шоку.

В случае обнаружения набора "Niceglow Рыцарь светится в темноте" местных жителей просят обращаться в главное управление Госпродпотребслужбы в области:

по адресу ул. Воскресенский спуск, 7, г. Полтава

по электронному адресу: pol_gydpss@polvet.gov.ua

по тел. 0532-54-57-59

Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области

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