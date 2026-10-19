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- Украина
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«Можете ли сказать "нет" президенту?»: Корецкий рассказал об общении с Зеленским
Премьер Сергей Корецкий заявил, что во время войны критерий выживания нации единственный, поэтому власти должны оперативно принимать любые необходимые решения, несмотря на дискуссии.
Во время полномасштабной войны единственным критерием оценки действий является выживание страны и нации, поэтому любые решения — популярные или непопулярные — должны приниматься без промедления.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью изданию BBC.
Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сказать «нет» главе государства, глава правительства отметил, что между ними продолжается рабочий диалог, и Владимир Зеленский стремится слышать альтернативные мнения.
«Мы разговариваем, есть диалог. Президент также хочет слышать альтернативное мнение. И в конечном случае, если после всех обсуждений президентом принято решение, что мы делаем так, то мы идем и делаем», — подчеркнул Сергей Корецкий.
Премьер-министр подчеркнул, что нынешние реалии требуют максимальной концентрации и быстрого выполнения задач по спасению государства.
«Еще раз говорю: сейчас не место, не время для бесконечных обсуждений, дискуссий и так далее. У нас война и критерий единый: мы либо выживем как нация, как страна, либо нет», — добавил глава правительства.
Именно поэтому, по словам Корецкого, если любое решение, простое или сложное, ведет к этому быстрому результату, его нужно безотлагательно принимать и выполнять.
Напомним, 16 июля 2026 года Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины, после отставки Юлии Свириденко.