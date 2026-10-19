«Можете ли сказать "нет" президенту?»: Корецкий рассказал об общении с Зеленским

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий / © ТСН

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Во время полномасштабной войны единственным критерием оценки действий является выживание страны и нации, поэтому любые решения — популярные или непопулярные — должны приниматься без промедления.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью изданию BBC.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сказать «нет» главе государства, глава правительства отметил, что между ними продолжается рабочий диалог, и Владимир Зеленский стремится слышать альтернативные мнения.

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«Мы разговариваем, есть диалог. Президент также хочет слышать альтернативное мнение. И в конечном случае, если после всех обсуждений президентом принято решение, что мы делаем так, то мы идем и делаем», — подчеркнул Сергей Корецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что нынешние реалии требуют максимальной концентрации и быстрого выполнения задач по спасению государства.

«Еще раз говорю: сейчас не место, не время для бесконечных обсуждений, дискуссий и так далее. У нас война и критерий единый: мы либо выживем как нация, как страна, либо нет», — добавил глава правительства.

Именно поэтому, по словам Корецкого, если любое решение, простое или сложное, ведет к этому быстрому результату, его нужно безотлагательно принимать и выполнять.

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Напомним, 16 июля 2026 года Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины, после отставки Юлии Свириденко.

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