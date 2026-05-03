Срок действия детского загранпаспорта короче, чем для взрослых. Гражданам с 16 лет этот документ выдается на 10 лет. Зато детский — срок действия всего 4 года.

В «Паспортном сервисе» объясняют, что существует несколько причин такого расхождения. Поэтому гражданам настоятельно рекомендуют заранее оформить новый паспорт ребенку, если срок действия документа истекает или внешность ребенка уже существенно изменилась.

Основные причины разницы срока действует загранпаспорта:

быстрые изменения внешности : дети растут и меняются очень быстро, а это не позволит пограничнику точно идентифицировать ребенка;

безопасность во время путешествий : актуальные биометрические данные и свежее фото — залог безопасного прохождения пограничного контроля;

стабильность внешности у взрослых: после 16 лет внешность человека меняется медленнее, что позволяет использовать один документ в течение длительного времени.

Заметим, что каждый гражданин Украины имеет право получить паспорт для выезда за границу независимо от возраста.

