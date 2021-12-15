Можно будет ездить в 80 стран мира: Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов

Можно будет ездить в 80 стран мира: Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов

Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга.

Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира.

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Как заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге 15 декабря, для вакцинированных украинцев это возможность свободно путешествовать в большинство стран мира.

"Вскоре с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая способна охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы. Для вакцинированных украинцев это означает одно - свободные и удобные путешествия в больше стран мира, без ПЦР-тестов и самоизоляции, когда это позволяет эпидемическая ситуация", — сказала она.

Карчевич напомнила, что в настоящее время такой доступ для украинцев открыт в 52 странах мира, признающих наши COVID-сертификаты в приложении "Дия".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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