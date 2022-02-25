Можно даже с животными: метро в Днепре работает круглосуточно и бесплатно

Можно даже с животными: метро в Днепре работает круглосуточно и бесплатно

Поезда будут курсировать по обычному графику.

Метрополитен в Днепре открыт круглосуточно, проезд – бесплатный. В случае необходимости он будет использован как бомбоубежище.

Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

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"Держимся вместе", — написал он.

Лісенко подчеркнул, что в подземку пускают всех – даже с домашними животными.

Поезда будут курсировать по обычному графику.