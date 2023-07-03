"Можно ходить по песку": Ермак показал фото Днепра после подрыва Каховской ГЭС

Каховское водохранилище после подрыва ГЭС превращается в реку.

Уровень воды в реке Днепр в районе Запорожья после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не выше полуметра. Вода взошла так сильно, что можно ходить по песку.

Фото в подтверждение этого опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

На обнародованном фото видны люди, которые переходят Днепр фактически по песку. Также на фото видна плотина Днепровской ГЭС на фоне.

"Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС".

Уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не более полуметра

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС на утро 1 июля уровень воды в Днепре возле Херсона вошел в естественное русло. Подтопленными остаются 18 населённых пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.

Добавим, Каховское водохранилище после подрыва ГЭС превращается в реку. Водохранилище пересыхает и ежедневно теряет площадь водной поверхности.

Журналисты-расследователи установили, кто именно из российских военных контролировал Каховскую ГЭС, чьи команды они выполняли и о чем говорили при подрыве дамбы.

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