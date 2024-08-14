Можно ли автоматически продлить отсрочку от мобилизации: адвокат объяснила

На сегодняшний день в приложении "Резерв+" не введена возможность автоматического продления действия отсрочки.

В Украине пока нет механизма автоматического продления отсрочки от мобилизации. Многие, у кого есть право на такую отсрочку, не обновили военно-учетные документы, что служит основой для ее оформления.

Об этом адвокат, полковник юстиции запаса Мария Полищук рассказал в эфире "Киев24".

Из словам адвоката следует, что украинцам необходимо продлевать свою отсрочку от мобилизации каждый раз, когда президент Украины Владимир Зеленский продлевает военное положение и мобилизацию. Это происходит каждые три месяца.

"В мае, когда вступил в действие закон (о мобилизации – ред.), было предусмотрено, что право на отсрочку оформляется на 90 дней, и эти 90 дней закончились 12 августа. Выдан приказ президента об объявлении (речь идет о продлении действия – ред.) военного положения, и с 12 августа начинается новый период, который закончится 9 ноября. Нет официального заработанного механизма по "Резерву+" автоматически продлить тем, кто уже получил эту отсрочку", – рассказала Полищук.

Она также отметила, что многие еще не обновили свои военно-учетные документы, что является также основой для оформления отсрочки.

К слову, адвокат Марина Бекало рассказала ТСН.ua, как получить отсрочку от мобилизации и когда за ней идти.

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