Можно ли цифровизировать боевые распоряжения: в Минобороны рассказали

В электронный формат могут быть переведены боевые распоряжения (приказы). Для военных это очень важно, ведь есть случаи, когда журналы боевых действий не ведут должным образом. Бывают случаи, когда в штаб прилетает ракета и журнал боевых действий уничтожается физически. И соответственно, отсутствуют боевые распоряжения для подтверждения участия лица в операции.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в интервью АрмияInform.

По ее словам, для того чтобы реализовать цифровой формат боевого распоряжения, нужен полноценный реестр военнослужащих.

"Нужно наладить безопасный обмен между разными контурами, между разными грифами — тайный, для служебного пользования и открытый контур. И это – достаточно серьезная и организационная, и технологическая задача. Как только мы это сделаем очень правильно с точки зрения архитектуры – тогда мы сможем цифрировать боевое распоряжение", – говорит Черногоренко.

Боевое распоряжение – решение начальника подразделения о выполнении подразделением боевых задач, которое докладывается устно (в том числе техническими средствами связи) с последующим внесением в соответствующие документы, письменно или графически на карте с возможностью уточнения при их выполнении.

Ранее в Минобороны озвучили количество забронированных от призыва украинцев.

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