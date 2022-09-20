Можно ли делать прививку детям с нарушениями умственного и моторного развития: ответ педиатра

Прививка детей с нарушениями моторного и умственного развития – жизненно важная защита от болезней

Родители детей с нарушениями развития знают, как много нуждаются в уходе и заботе о здоровье. Ведь обычные болезни, которые здоровые дети переносят относительно легко, у детей с нарушениями развития могут протекать с осложнениями.

Именно поэтому таким детям критически важно иметь как обязательные, так и необязательные прививки.

Часто родители детей с задержками моторного развития ошибочно думают, что для них прививки противопоказаны. Тогда как все наоборот – организм детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна или другими нарушениями более уязвим к инфекциям, а болезни могут протекать тяжело и нередко завершаются осложнениями. Также эти детки проводят больше времени в медицинских учреждениях или центрах развития, где контактируют с большим количеством людей, поэтому риск «подхватить» инфекцию у них выше. Именно поэтому нарушение развития – показание как к обязательным, так и к рекомендованным прививкам, – объясняет педиатр Елена Костюк.

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