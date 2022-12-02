Можно ли держать дома засушенные цветы: что об этом говорят народные приметы

Хотя бы раз каждый из нас оставлял в доме засушенные цветы. Особенно часто их хранят девушки, чтобы сохранить память о первом свидании или дне свадьбы. Что говорят народные приметы: можно ли хранить дома засушенные цветы? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Можно ли хранить дома засушенные цветы

Если верить народным приметам, делать это категорически нельзя. Это ведь, по мнению наших предков, может стать причиной потери силы и молодости. Издавна верили – как цветы теряют свою внешнюю красоту во время засыхания, так и владелец букета, в котором стоят засушенные растения, заболеет, потеряет все силы и назовет на себя страшные беды. Именно поэтому не следует надолго оставлять такие цветы в весе. Кроме того, если вы не выбросили букет вовремя и он все еще стоит в воде, то начинает понемногу загнивать. Поэтому в доме появляется немало бактерий.

Почему нельзя держать дома засушенные цветы? По народным приметам вы можете навлечь на себя и членов своей семьи:

смерть;

несчастья и неудачи;

финансовые потери;

утрату близкого человека;

развитие болезней;

утрату семейного благополучия.

Какие цветы можно держать дома в засушенном виде

Однако есть и такие цветы, которые можно спокойно держать дома даже засушенными. Речь идет о лекарственных растениях. Своему владельцу они не только не принесут никакого вреда, но помогут улучшить здоровье и благополучие.

Среди основных цветов, которые можно засушивать и хранить в доме, следует выделить: пижму, лаванда, душица, ромашка, чабрец, мята, полынь.