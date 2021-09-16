Можно ли детям с насморком и кашлем посещать сад и школу: в Минздраве объяснили

Можно ли детям с насморком и кашлем посещать сад и школу: в Минздраве объяснили

С температурой детям лучше оставаться дома.

В Министерстве здравоохранения дали разъяснения, есть ли насморк и кашель противопоказанием для посещения садика или школы.

Об этом говорится на странице Минздрава в Facebooк.

"В большинстве случаев легкий кашель или насморк, особенно — остаточные после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения учебных заведений. Впрочем, если эти симптомы сопровождаются высокой температурой, или появились в разгар сезона ОРВИ, лучше остаться дома. Учитывайте также пандемию COVID-19", — говорится в сообщении.

В случае появления следующих симптомов ребенку лучше оставаться дома и обратиться за медицинской помощью

• высокая температура;

• непрерывный кашель,

• вялость и общая слабость,

• потеря или изменение обоняния или вкуса.

В Минздраве также пояснили, что дети дошкольного и младшего школьного возраста более восприимчивы к вирусным инфекциям и чаще болеют острыми респираторными заболеваниями. Если речь идет о детях в детском саду, то они болеют гораздо чаще, чем те, которые не посещают садик и не имеют контактов с другими детьми, в т. ч. братьями или сестрами.

В течение второго года посещения детского коллектива количество заболеваний респираторными заболеваниями уменьшается, поскольку влияние большого количества микробов и вирусов формирует иммунитет.

Напомним, врач Анна Горбань также рассказала, что новый штамм коронавируса "Дельта" может спровоцировать у детей мультисистемный воспалительный синдром, который очень опасен.

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