Можно ли есть продукты после подтопления: в Минздраве дали четкие рекомендации

Медики назвали признаки продуктов, от которых необходимо избавиться после контакта с водой.
В результате подрыва Каховской ГЭС в населенных пунктах на подтопленной территории в жилищах и погребах остались пищевые продукты, контактировавшие с водой.
В Министерстве здравоохранения предостерегают, что такая еда нуждается в осторожном использовании.
"Если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу — не употребляйте ее!" — подчеркивают в сообщении.
Нужно избавиться от продуктов:
- с необычным запахом, цветом или текстурой;
- в обычной, не защищенной от воды упаковке;
- в картонной упаковке;
- с негерметичной крышкой;
- консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);
- консервированные, если у них: вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.
Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их тоже нельзя есть.
Продукты, контактировавшие с водой, перед приготовлением нужно очистить, промыть чистой водой, а еще лучше продезинфицировать.
Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо вымыть их горячей водой с моющим средством и промыть чистой водой. Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода или очищенная специальными средствами. После этого их нужно обдать кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.
Чтобы очистить заводскую консервацию или продукты в пластиковой упаковке:
- удалите этикетки, но не забудьте записать срок годности;
- очистите поверхность от грязи и ила;
- помойте упаковки горячей мыльной водой;
- ополосните ее чистой безопасной водой;
- промойте кипятком;
- добавьте новые этикетки со сроками годности или нанесите соответствующую маркировку другим доступным способом.
Такие консервы нужно употребить как можно скорее.
Кроме того, в Минздраве советуют в случае подозрения, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовить дома, пока не будет вывода специалиста, что это безопасно.
Напомним, в Херсонской области подтопление кладбищ, уборных, свалок в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС может привести к распространению вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний, в том числе и холеры.
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