Можно ли есть продукты после подтопления: в Минздраве дали четкие рекомендации

Медики назвали признаки продуктов, от которых необходимо избавиться после контакта с водой.

В результате подрыва Каховской ГЭС в населенных пунктах на подтопленной территории в жилищах и погребах остались пищевые продукты, контактировавшие с водой.

В Министерстве здравоохранения предостерегают, что такая еда нуждается в осторожном использовании.

"Если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу — не употребляйте ее!" — подчеркивают в сообщении.

Нужно избавиться от продуктов:

с необычным запахом, цветом или текстурой;

в обычной, не защищенной от воды упаковке;

в картонной упаковке;

с негерметичной крышкой;

консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);

консервированные, если у них: вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.

Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их тоже нельзя есть.

Продукты, контактировавшие с водой, перед приготовлением нужно очистить, промыть чистой водой, а еще лучше продезинфицировать.

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо вымыть их горячей водой с моющим средством и промыть чистой водой. Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода или очищенная специальными средствами. После этого их нужно обдать кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.

Чтобы очистить заводскую консервацию или продукты в пластиковой упаковке:

удалите этикетки, но не забудьте записать срок годности;

очистите поверхность от грязи и ила;

помойте упаковки горячей мыльной водой;

ополосните ее чистой безопасной водой;

промойте кипятком;

добавьте новые этикетки со сроками годности или нанесите соответствующую маркировку другим доступным способом.

Такие консервы нужно употребить как можно скорее.

В Минздраве посоветовали, что делать с продуктами после подтопления / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Кроме того, в Минздраве советуют в случае подозрения, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовить дома, пока не будет вывода специалиста, что это безопасно.

Напомним, в Херсонской области подтопление кладбищ, уборных, свалок в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС может привести к распространению вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний, в том числе и холеры.

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