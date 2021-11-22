Можно ли инфицироваться коронавирусом на свежем воздухе и при каких условиях

Можно ли инфицироваться коронавирусом на свежем воздухе и при каких условиях

По мнению врача, подхватить коронавирус можно даже на улице, но при определенных условиях.

До победы над коронавирусом еще далеко, а вот сделать все от себя зависящее, чтобы его не подхватить можно – это не только вакцинация, но и соблюдение определенных правил. Вирус можно подхватить практически всюду, даже на свежем воздухе.

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Об этом рассказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер.

По мнению исследователя, чтобы заразиться коронавирусом на свежем воздухе, нужно напрямую контактировать с больным.

Я исследовал, можно ли заразиться, когда на пробежке бежишь за другим человеком. Мне удалось показать, что большие капли попадают очень редко, а облако мелких частиц жидкости, которые образуются во время дыхания, быстро рассеивается. При условии, что вы не бежите за инфицированным человеком очень долго, риск заразиться очень мал, но нужно быть осторожным, если вы стоите лицом к нему и находитесь от него на расстоянии вытянутой руки, что может быть опасным как в помещении, так и на улице, особенно если у собеседника во время разговора выделяются капли жидкости", – говорит Михаэль Ридикер.

Напомним, что Австрия закрывается на локдаун, а Италию и Францию охватили COVID-протесты.

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