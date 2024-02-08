Можно ли изготовить более миллиона FPV-дронов: Федоров ошеломил заявлением

Украина может сделать более миллиона FPV-дронов. Кроме того, предусмотрены другие категории.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Производство и поставка увеличены более чем в 100 раз

По словам Федорова, есть планы сделать более миллиона FPV-дронов. Это вполне возможно.

"Также будут другие категории. Потому что не только мы воюем сегодня FPV-дронами. Это нужны и разведывательные коптеры, и камикадзе, работающие с дистанцией 40 километров, и коптеры-бомберы", – утверждает министр.

Так, доктринально нам нужно гораздо больше дронов разных категорий, подчеркнул он, и над этим сегодня работают.

"Сейчас более чем в 100 раз увеличено производство и поставки увеличены. Только в декабре было поставлено в 50 раз больше, чем за весь 2022 год, но все равно не хватает дронов. Все равно нужно увеличивать инвестиции в это направление государства. И мы за это боремся", – подытожил Федоров.

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