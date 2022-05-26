Можно ли консервировать и мариновать с морской и йодированной солью

Можно ли консервировать и мариновать с морской и йодированной солью

Впереди лето, сезон консервации. А после закрытия крупнейшего предприятия по производству соли "Артемсоль", каменная соль исчезла с прилавков магазинов, стала дефицитом. Чем можно при консервации заменить обычную соль, можно солить и мариновать с помощью морской соли, подходит ли для этого йодированная соль — в материале ТСН.ua

Морскую соль не только можно использовать для консервации и маринования овощей грибов, она имеет целый ряд целебных свойств и преимуществ перед обычной солью.

Преимущества морской соли

В морской соли содержатся 40 микро- и макроэлементов, необходимых для здоровья человека, важнейшие – это хлор, натрий, фосфор, калий, магний, цинк, селен, йод и другие. Поэтому консервация с морской солью более полезна, чем с обычной.

В морской соли в разы меньше вредного нерастворимого осадка, чем в каменной, что позволяет дольше сохранять консервацию. Морская соль не содержит камней, грязи, в ней нет нерастворимых осадков.

Морская соль не удерживает воду в организме человека, а наоборот выводит ее. Поэтому после поедания солений у человека не будет образовываться отеки, вызванные застоем в организме жидкости через соль.

При использовании в соленьях овощей и грибов, а также других продуктов, морская соль сохраняет подлинные вкусовые качества продуктов. Овощи получаются вкусными и хрустящими.

Идеальный вариант для консервации зелени, овощей, грибов. соль крупного или среднего дробления.

Какую соль можно использовать для консервации

Можно ли для консервации использовать йодированную соль

Раньше считалось, что йодированная соль не годится для зимних заготовок. Связано это было с тем, что первоначально для йодирования соли применялось такое нестабильное вещество, как йодид калия. Он быстро испарялся при хранении и кулинарной обработке пищи, поэтому при засолке овощей вкус и цвет продуктов менялся. Изменялись вкусовые качества в продукте, овощи размягчались, теряли форму, часто продукты приобретали горький привкус, могли начаться процессы брожения. Из-за свойств быстро испаряться срок хранения продуктов с такой солью был ограничен.

Позже для йодирования соли стали использовать йод калия. Он является стабильным веществом, не разрушающимся при длительном хранении и термической обработке. Новый способ йодирования позволил производителям увеличить срок годности такой соли до 9 месяцев. Такая соль не влияет на цвет, вкус и консистенцию продуктов. Такую соль спокойно можно использовать при консервировании продуктов.

Какую соль можно использовать для консервации

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