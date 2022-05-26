Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Можно ли консервировать и мариновать с морской и йодированной солью

Дата публикации
Просмотры
2263
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Можно ли консервировать и мариновать с морской и йодированной солью

Какую соль можно использовать для консервации

Впереди лето, сезон консервации. А после закрытия крупнейшего предприятия по производству соли "Артемсоль", каменная соль исчезла с прилавков магазинов, стала дефицитом. Чем можно при консервации заменить обычную соль, можно солить и мариновать с помощью морской соли, подходит ли для этого йодированная соль — в материале ТСН.ua

Морскую соль не только можно использовать для консервации и маринования овощей грибов, она имеет целый ряд целебных свойств и преимуществ перед обычной солью.

Преимущества морской соли

  • В морской соли содержатся 40 микро- и макроэлементов, необходимых для здоровья человека, важнейшие – это хлор, натрий, фосфор, калий, магний, цинк, селен, йод и другие. Поэтому консервация с морской солью более полезна, чем с обычной.
  • В морской соли в разы меньше вредного нерастворимого осадка, чем в каменной, что позволяет дольше сохранять консервацию. Морская соль не содержит камней, грязи, в ней нет нерастворимых осадков.
  • Морская соль не удерживает воду в организме человека, а наоборот выводит ее. Поэтому после поедания солений у человека не будет образовываться отеки, вызванные застоем в организме жидкости через соль.
  • При использовании в соленьях овощей и грибов, а также других продуктов, морская соль сохраняет подлинные вкусовые качества продуктов. Овощи получаются  вкусными и хрустящими.

Идеальный вариант для консервации зелени, овощей, грибов. соль крупного или среднего дробления.

Какую соль можно использовать для консервации / ©
Какую соль можно использовать для консервации

Можно ли для консервации использовать йодированную соль

Раньше считалось, что йодированная соль не годится для зимних заготовок. Связано это было с тем, что первоначально для йодирования соли применялось такое нестабильное вещество, как йодид калия. Он быстро испарялся при хранении и кулинарной обработке пищи, поэтому при засолке овощей вкус и цвет продуктов менялся. Изменялись вкусовые качества в продукте, овощи размягчались, теряли форму, часто продукты приобретали горький привкус, могли начаться процессы брожения. Из-за свойств быстро испаряться срок хранения продуктов с такой солью был ограничен.

Позже для йодирования соли стали использовать йод калия. Он является стабильным веществом, не разрушающимся при длительном хранении и термической обработке. Новый способ йодирования позволил производителям увеличить срок годности такой соли до 9 месяцев. Такая соль не влияет на цвет, вкус и консистенцию продуктов. Такую соль спокойно можно использовать при консервировании продуктов.

Какую соль можно использовать для консервации / ©
Какую соль можно использовать для консервации

Читайте также:

Как избавиться от муравьев в доме или квартире, на огороде навсегда: проверенные способы

Как отмыть жирную посуду без горячей воды и химических средств: три эффективных способа

Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: лучшие советы

Следующая публикация